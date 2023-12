Miseglia in black out. Disagi alle linee elettriche

Sbalzi di corrente nella frazione di Miseglia. I cittadini lamentano (in particolare con il maltempo) interruzioni improvvise di elettricità con danni alle apparecchiature. Il disservizio nelle parole del residente Claudio Giannarelli. "A nome di tutta Miseglia Superiore e Inferiore – scrive Giannarelli – segnalo che da molto tempo e senza motivi di forza maggiore come per esempio un temporale, sia di giorno sia di notte viene tolta l’energia elettrica senza nessun motivo. Tutto questo avviene in rapida successione, e al momento del ripristino vengono forniti voltaggi superiori a quanto può essere sopportato dagli elettrodomestici presenti nelle singole abitazioni. Si sono verificati già molti danni di cui Enel non si ritiene responsabile. I residenti si stanno già attivando inviando pec di protesta a Enel distribuzione".

In riferimento alle segnalazioni provenienti da Miseglia, "E-Distribuzione – informa in merito al caso di Miseglia – di aver attivato verifiche su eventuali episodi di sovratensione e relativa responsabilità, in modo da fornire risposte alle richieste che potranno pervenire dai cittadini. Per quanto riguarda il servizio elettrico, l’azienda precisa che nell’ultimo periodo si sono verificati disservizi circoscritti in seguito ai danneggiamenti causati dai fenomeni di maltempo di novembre, con particolare riferimento ad alcuni tratti di dorsali aeree che non si sono manifestati immediatamente ma che hanno fatto registrare danni alle apparecchiature tecniche di linea, il cui funzionamento può quindi rivelarsi intermittente. Su questo le squadre operative stanno intervenendo puntualmente con sostituzione della componentistica e rinnovo di importanti tratti di cavo. Si tratta di interventi complessi e diffusi, di non semplice individuazione – concludono dall’azienda –che E-Distribuzione sta gestendo con un monitoraggio costante, attività di ispezione impianti e pronto intervento in caso di manifestazione del guasto".

Alessandra Poggi