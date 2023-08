Miseglia fra le polveri La ricetta di Legambiente

CARRARA

Legambiente dà suggerimenti per le poveri di Miseglia. Gli ambientalisti si congratulano con l’amministrazione per gli accorgimenti adottati per eliminare le polveri, ma segnalano che la nuova spazzatrice invece di risolvere il problema lo aggrava creando nuvole di polveri. "Finalmente dopo le richieste dei residenti che lamentavano condizioni invivibili per le polveri sottili, il Comune ha intrapreso azioni concrete per affrontare il problema – scrivono gli ambientalisti –. È stata sperimentata la spazzatrice nella galleria della strada dei Marmi e si è proceduto allo sfalcio della vegetazione nel tratto della strada comunale che va dall’incrocio di via dei Campi alla rotonda dell’impianto di pese e lavaggio camion". Legambiente nell’esprimere apprezzamenti per l’adozione di misure concrete che testimoniano la buona volontà dell’amministrazione, segnala uttavia la loro assoluta inadeguatezza tecnica visto che lo spazzamento a secco peggiora addirittura la situazione. Per Legambiente "la strada dei Marmi va pulita, ma non a secco". Il suggerimento è quello di fare come si faceva nel 2007 in via Carriona alla Lugnola: bagnare il manto stradale per consentire alla spazzatrice si aspirare le polveri intrappolate nell’acqua.

"Un lavaggio quotidiano della via ex marmifera e della strada dei Marmi – aggiungono–, dovrebbe apportare un notevole miglioramento alla qualità dell’aria a Miseglia inferiore e nell’area dell’impianto di pese e lavaggio. Ogni fine settimana il lavaggio potrebbe essere intensificato da un lavaggio stradale con rampa di ugelli, e per i bordi stradali dal lavaggio con sistola manuale. Anche per la pulizia del tratto della strada ex marmifera devono essere adottate le stesse modalità del lavaggio a umido. Occorrono tuttavia interventi preliminari. Il più importante è una pulizia radicale delle canaline stradali, seguita dalla loro manutenzione per mantenerle in perfetta efficienza. Affinché gli interventi suggeriti non siano vanificati – concludono da Legambiente –, occorre pulire anche il tratto superiore. E poi una pulizia una tantum anche delle pareti laterali delle gallerie, incrostate da fanghi con una lancia idrica ad alta pressione. Ci auguriamo che le indicazioni fornite (come il ripristino della funzionalità dell’impianto di lavaggio camion) possano essere utili".