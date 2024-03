Miseglia, disagi alla pesa dimezzata. Lunghe file di tir davanti all’impianto

Proseguono i malumori degli autotrasportatori dopo il blocco spontaneo di martedì mattina. Oltre allo stato di degrado delle strade con buche pericolosissime, vegetazione incolta che danneggia i camion e l’impianto di lavaggio che non funziona a dovere, i camionisti sono sul piede di guerra anche per la pesa di Miseglia, dove su quattro varchi ne funzionano solo due. E così anche ieri mattina si sono formate lunghe cose per scendere al piano. Sul problema della pesa fa chiarezza la sindaca Serena Arrighi. "I problemi di questi giorni alla pesa sono legati a un problema di hardware, che a seguito dei temporali dei giorni scorsi domenica si è danneggiato uno dei tre dischi rigidi sui quali vengono salvati i dati dei passaggi – spiega la prima cittadina – Questo ha comportamento un rallentamento del servizio e da qui la necessità, su indicazione dei tecnici informatici, di tenere aperte solo due pese su quattro per evitare ulteriori problemi nella gestione del servizio. Già lunedì mattina gli uffici si sono tuttavia attivati per risolvere il problema, e già tra questo pomeriggio e domani dovrebbe essere montato un nuovo disco rigido". Per quanto riguarda gli altri problemi dell’autotrasporto l’assessore Elena Guadagni ha da poco avuto un tavolo con tutti gli operatori e le associazioni di categoria. "È stata quella l’occasione di discutere di vari problemi, tra cui quello delle strade rispetto alle quali era già stata data loro comunicazione degli interventi programmati – spiega l’assessore Guadagni –, ma anche di pese e autolavaggio. In quest’ultimo caso sono state recepite diverse indicazioni arrivate proprio dagli autotrasportatori e in questo momento si sta studiando quale possa essere la soluzione migliore per ridurre i disagi e migliorare la pulizia degli automezzi". Alessandra Poggi