Miseglia ancora sulle barricate: "Polveri sottili: salute a rischio. Pronti a fare un esposto in Procura"

I residenti di Miseglia bassa tornano sul problema delle polveri che si alzano dalla sottostante pesa del marmo disperdendosi pericolosamente nell’aria. Qualcuno di loro è preoccupato per le potenziali ripercussioni sulla salute. Una battaglia che va avanti da anni e che ad oggi non ha visto soluzioni. I camion del marmo secondo quanto ci riferiscono i residenti Claudio Giannarelli e Maruska Musetti "continuano a passare con il cassone scoperto". E questo nonostante ci sia un’ordinanza che vieta il transito senza apposita copertura, proprio per evitare di disperdere polveri sottili nell’ambiente. Non solo: i residenti del quartiere Erp denunciano anche che la marmettola raccolta in occasione della pulizia di novembre è ancora accatastata proprio prima di entrare in via Dei Campi.

I residenti di Miseglia bassa tornano a chiedere a gran voce il lavaggio delle strade sotto il paese interessate dal passaggio dei camion, che come documentato da Legambiente nei mesi scorsi passano con il telone abbassato per metà, alzandolo solo al momento di entrare nella galleria della strada dei Marmi. In galleria, grazie al sistema di videosorveglianza i furbetti del telone vengono immortalati delle telecamere e successivamente multati.

Una soluzione al problema non è mai stata trovata, nonostante le numerose proteste dei residenti e gli incontri fatti con i rappresentanti dell’amministrazione comunale. "A noi non interessa in che modo possano risolvere il problema – dice Maruska Musetti –, ma che comincino a farlo. Almeno comincino a lavare le strade. Quando non piove siamo sommersi di polveri e la situazione invece di migliorare peggiora sempre di più. Spesso ho la tosse e mi bruciano gli occhi".

Anche Claudio Giannarelli è molto preoccupato per i potenziali rischi per la salute dei residenti, ed ora anche per quella di suo padre. "Dopo la morte di mia madre porterò mio padre che ha 90 anni a vivere con me – dice angosciato Giannarelli –. Sono preoccupato per lui. O si decidono a fare qualcosa o stavolta faremo un esposto alla Procura della Repubblica a tutela della nostra salute". Insomma un problema che va avanti da anni, e che forse potrebbe trovare una soluzione nello spostare queste famiglie, che risiedono in un quartiere Erp, lontano da un bacino come quello di Miseglia che vede il passaggio di oltre seicento camion del marmo al giorno.

Alessandra Poggi