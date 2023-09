Miseglia affoga fra le polveri "Inutili interventi del Comune"

di Alessandra Poggi

I residenti di Miseglia Bassa non ‘mollano’ e tornano a chiedere all’amministrazione interventi urgenti a tutela della loro salute. Da anni questi abitanti sono costretti a convivere con le polveri sottili alzate dai circa seicento camion che ogni giorno passano dalla sottostante pesa del marmo. Polveri che inevitabilmente si depositano sui mobili e nei loro polmoni. Ma nonostante le numerose denunce e gli incontri con gli amministratori il problema delle polveri sottili resta.

Sulla questione aveva già firmato un report Legambiente, dove aveva documentato fotograficamente non solo che la maggior parte dei camionisti abbassa il telone poco prima di entrare nella galleria dei Marmi, ma che l’impianto di lavaggio non è al passo con i tempi, ha numerosi ugelli rotti e che dunque non lava adeguatamente i camion. Non solo Legambiente e i residenti lamentano anche che la spazzatrice, acquistata appositamente per pulire la frazione dalle polveri, anziché pulire alza enormi nuvole di polveri, andando di fatto a peggiorare la situazione a danno della salute di chi abita a Miseglia Bassa. Argomenti a cui l’amministrazione aveva replicato dicendo che tutto era risolto. I residenti di via Dei Campi chiedono una soluzione che possa far convivere la loro salute con il diritto al lavoro dei camionisti, ma anche una maggiore pulizia delle fossette laterali delle strade circostanti, un vero e proprio ricettacolo di marmettola, che poi ad ogni pioggia si riversa inevitabilmente nei canali contribuendo alla colorazione biancastra del Carrione. Una situazione insostenibile sotto ogni punto di vista e che adesso vede scendere in campo Andrea Tosi della Lega. "Sollecitato da alcuni cittadini sto organizzando un sopralluogo a Miseglia per la questione delle polveri sottili che affliggono i residenti – spiega l’esponente politico –. Giovedì sarò dunque a Miseglia per vedere da vicino i problemi ambientali di cui si lamentano i residenti".