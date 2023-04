Mirteto Torna la sagra di San Vitale In mostra gli sposi del quartiere

Strade di nuovo piene e bancarelle al Mirteto per la tradizionale sagra di San Vitale che, dopo la pandemia, torna alla sua normalità. Tante le iniziative che prenderanno campo oggi, nello scenario di un quartiere massese che rispetta appieno memorie e tradizioni. Nell’occasione il comitato ’Mortet a m’arcord’ ha organizzato, presso il lavatoio di Mirteto la ’Pieve’, la mostra "W gli sposi" dedicata ai matrimoni dei mortegiani, con esposizione di fotografie scattate insieme ai parenti a partire dal 1941 fino agli anni Ottanta. Nella stessa area sarà presente anche uno stand, preparato e organizzato dalla scuola dell’infanzia delle suore di Mirteto, con la collaborazione del comitato, con il motto ’Mirteto per il suo asilo’. Verranno proposti prodotti locali e piccoli manufatti preparati dalle famiglie dei bimbi frequentanti la ambita ed apprezzata scuola materna, o messi a disposizione dai paesani. "Vogliamo ricordare sì gli sposi – commenta il portavoce del comitato, Brunello Ceccotti – ma anche il paese, gli angoli, le strade. Insomma, un quartiere in evoluzione, cambiato nel tempo. Vogliamo ricordare anche le famiglie, i parenti presenti a quelle cerimonie che raccontano la storia di una comunità Poi andremo a integrare quelle foto con foto attuali, evidenziando il percorso della vita".

Novanta fotografie in cui emergono spaccati di vita dell’epoca prima e dopo la guerra, dove si denota la realtà di un paese che, dopo il 1945, stava cercando di rinascere dalle macerie e dalla miseria. Alcuni scatti, spesso, evidenziano una società povera, con ragazzini a piedi nudi che seguono il gruppo degli sposi, magari per guadagnarsi qualche confetto. Una mostra che rispolvera il percorso di un’epoca in bianco e nero attraverso le cerimonie di matrimoni celebrati nelle forme tradizionali. Tutto ciò nello sfondo di un quartiere animato dalla tradizionale festa del patrono San Vitale, nell’aroma dell’immancabile torta di riso ’mortegiana’, una ricetta che diventata un patrimonio legato alla cucina popolare. Oggi, ai piedi delle colline del Candia, tra bancarelle, pesca di beneficenza, stand enogastronomici e storie di un quartiere da raccontare grazie a immagini di coppie felici che sono le fondamenta della società, celebrando l’amore.

Angela Maria Fruzzetti