"Mio fratello investito con la bici. Cerchiamo testimoni oculari"

Un brutto incidente stradale che ha visto feriti. La famiglia dell’uomo in bicicletta cerca testimoni. "Abbiamo necessità – scrive il fratello della vittima – di fare un appello per rintracciare almeno un testimone oculare dell’incidente che ha travolto mio fratello in bici. E’ stato investito da una Fiat 500 bianca il 26 ottobre scorso alle 12,15 circa. Percorreva via Romagnano (direzione Carrara-Viareggio) quando giunto all’incrocio di via del Pozzo, mentre si accingeva a svoltare a destra per recarsi a casa sua nella stessa strada, veniva investito dalla Fiat 500 procurandogli la frattura scomposta della spalla, del bacino e dell’anca".

Il racconto prosegue e si aggiunge anche una richiesta: "Il potenziale testimone può gentilmente recarsi alla trattoria Bar Candia in via Aurelia Ovest 309, dove potrà esporre – conclude il suo appello alla città – la sua testimonianza ai familiari di mio fratello".