Minacciato di morte Barista esasperato "Non ce la faccio più Ora chiudo il locale"

di Alessandra Poggi

Dopo quattro lettere minatorie Mario Piccini e gli altri titolari del bar ‘Diverso’ di via Loris Giorgi hanno deciso che sabato chiuderanno per sempre il locale. Parliamo di lettere di stampo mafioso dove un anonimo un po’ in stampatello un po’ in corsivo ha minacciato il titolare, la sua famiglia e gli altri soci per la vivacità che contraddistingue questo locale molto frequentato dai giovanissimi, e che in due anni è riuscito a portare nel centro storico un esercito di ragazzini. Un’occasione per chi trascorreva le serate in città senza spostarsi in scomodi esodi.

Intanto residenti e commercianti di via Loris Giorgi stanno organizzando una fiaccolata di solidarietà, nella speranza che i ragazzi ci ripensino. La goccia che ha fatto traboccare il vaso sono state le recenti multe per gli spettacoli organizzati nel locale. "Le multe sono arrivate ad essere troppe – racconta Mario Piccini – e cosa ben più grave, che ci ha spinto a prendere questa decisione, qualcuno si è divertito ad inviare lettere anonime, con minacce verso di me, il mio socio e i miei familiari. In due anni sono arrivate ben quattro lettere anonime e per quanto sia sempre voluto andare avanti ad un certo punto dici basta". Le lettere e la conseguente denuncia sono state depositate al commissariato.

Ma ancor prima di essere indirizzate allo stesso Piccini, il vigliacco anonimo due anni fa aveva scritto anche contro i gestori a una nota ristoratrice del centro in cui ‘ordinava’ di farli andare via o le avrebbe "dato fuoco al locale", e ancor peggio minacciava di morte uno dei titolari del Diverso. "Dopo due bellissimi anni Carrara è tornata ad essere viva, frequentata da giovani che prima non avevano mai vissuto il centro storico – prosegue Piccini –. In tutti i centri storici esistono realtà come quella che con forte passione e dedizione avevamo creato. Nel nostro caso, però, con immenso dispiacere, i problemi sono arrivati ad essere troppi per consentirci di continuare. Mi sono sempre sforzato di organizzare eventi per invogliare i clienti a venire da noi, di offrire qualcosa di bello anche per la città. Abbiamo dato la possibilità ad artisti di esporre all’interno del bar, a cantanti, gruppi musicali, dj di esibirsi in questa bellissima città di fronte a tante persone, creando un ambiente artistico, di gioia, di festa e soprattutto vitalità".

Eppure questo sano clima di gioia dava fastidio a qualcuno. "Da una parte questi sforzi sono stati ripagati, è bello vedere le persone felici per quello che hai creato – racconta ancora Mario –, dall’altra evidentemente non si sono capite le motivazioni, anzi ci siamo sentiti di troppo. Perdere la serenità, perdere l’entusiasmo e la fiducia in questo lavoro ti porta a perdere le energie per andare avanti. Il Diverso era una realtà forse troppo diversa per alcuni, ma sicuramente vera. I tanti messaggi e le tante chiamate ricevute in questi giorni me ne danno la conferma e mi riempiono il cuore di gioia". "Vogliamo ringraziare tutti i nostri clienti poi diventati forti amici – conclude Piccini, vogliamo ringraziare chi, anche solo per una volta è passato a trovarci e magari anche loro della nostra chiusura ne sono dispiaciuti. Carrara è bellissima, vorrei invogliare i lettori a viverla e godersela il più possibile, i commercianti ne hanno bisogno ed il centro storico merita di essere vissuto sempre, situazioni come quella successa a noi non dovrebbero più presentarsi". Adesso resta da capire se vogliamo una città dormitorio. Questo è il passo.