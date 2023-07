Minaccia i medici del Serd Armato di una siringa chiede più metadone

Minaccia i medici con una siringa infetta. Finisce direttamente in manette e quindi in carcere il tossicodipendente che ieri mattina al Serd di via Carriona ha seminato il panico fra il personale sanitario. Medici e infermieri erano letteralmente terrorizzati da uno dei pazienti in cura per il metadone che minacciandoli con una siringa infetta, pretendeva una dose da cavallo di sostanza stupefacente.

Si tratta di un uomo originario del Marocco, di 48 anni, da tempo in cura al Serd, per problemi di tossicodipendenza. Immediatamente sono stati chiamati i carabinieri, dal momento che l’uomo era già conosciuto come sieropositivo e affetto da hiv. Subito sul posto è giunta la pattuglia dei carabinieri che appena impugnato il teser è riuscita a far cadere la siringa dalle mani del marocchino. Tuttavia l’uomo, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine per reati legati alla droga e allo spaccio, abbandonata l’arma, si è scagliato sui militari in divisa ferendone uno. Dall’aggressione è seguito un parapiglia per neutralizzare lo straniero e il capo equipaggio dei carabinieri ha riportato ferite e contusioni guaribili in cinque giorni.

Da qui lo straniero è stato bloccato e arrestato in flagranza di reato per aggressione aggravata dall’arma. Arrestato è stato processato ieri con la direttissima.

Il giudice Marta Baldasseroni ha deciso per la reclusione in carcere in attesa del processo che si terrà a fine settembre. La decisione della detenzione in carcere è stata dettata e dalla gravità del suo comportamento e dai precedenti del marocchino che nei giorni scorsi aveva già avuto diverse denunce per aver minacciato i medici e gli infermieri del Serd di Fossola con l’uso di diverse armi improprie. Da ultimo è entrato nei locali del centro di Fossola armato di un collo di bottiglia e ha minacciato il personale sanitario sempre con la stessa richiesta di avere maggiori dosi di metadone. Adesso è stato assicurato al carcere di Massa e dovrà attendere il processo in programma in tribunale a Massa per la fine di settembre