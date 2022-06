"Ti sgozzo e bevo il tuo sangue". Coppia assediata dall’ex fidanzato

Massa, 9 giugno 20220 - "Ti sgozzo e bevo il tuo sangue". Un messaggio scioccante, una minaccia chiara al nuovo fidanzato della ex compagna. E ancora: "In galera ci vado a testa alta per ammazzare te". Una vera e propria odissea iniziata nel 2021 quella vissuta da una coppia di massesi costretti a vivere per mesi nel terrore perché l’ex fidanzato di lei non riesce a darsi pace che la donna l’abbia lasciato e si sia rifatta una vita con un altro uomo, conosciuto dallo stesso imputato per stalking e lesioni personali. In preda a uno scatto d’ira, il massese avrebbe anche minacciato tramite messaggi sullo smartphone la ex di morte e le avrebbe proibito di continuare la relazione sentimentale, altrimenti, ogni volta che li avrebbe incontrati sarebbe passato alle mani: "Domani sera vado col martello, dopodomani vado con il machete, poi con la motosega e alla fine con la pistola. Voglio vedere se poi vai con i cadaveri. Qui non finisce più, tanto io ho molto tempo libero"

Esasperati da tutto quell’assedio i due erano andati a vivere in casa di un parente, ma l’imputato aveva scoperto dove stavano e una sera di fine febbraio del 2021 era andato sotto casa ed aveva iniziato a tempestare di messaggi la donna affinché si scendesse al piano terra. Proseguivano minacce di morte e il danneggiamento dello scooter del nuovo fidanzato.

Infine, dalle parole l’uomo era passato ai fatti, colpendo con un guinzaglio per cani il volto del nuovo fidanzato, ferendolo al collo e al cranio, con un referto di 4 giorni. Stanchi di questo inferno in piena regola i due si erano rivolti ai carabinieri denunciato il comportamento molesto da parte dell’uomo ora fino a processo davanti al giudice Valentina Prudente del Tribunale di Massa.