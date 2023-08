Mille podisti alla ‘Stranotturna’ Di corsa tra sport e amicizia Yassin e Raffaele vincono insieme

Ferragosto sotto il segno della corsa con la Stranotturna, giunta alla 42esima edizione, un appuntamento che continua a richiamare una folla di appassionati e turisti in vacanza. Ad organizzare la manifestazione, creata dal Bambarone nel 1976, è la Volley Pontremoli, guidata dal presidente Manuel Buttini, con la collaborazione di Veterani sportivi, Pro Loco, Protezione civile e il patrocinio del Comune. Un esercito di podisti è sceso nelle strade di Pontremoli la vigilia di Ferragosto per correre 7,2 km nella città. Ogni anno si ripete un rito che ha aspetti sportivi e agonistici, ma anche sociali, di costume e ricreativi mobilitando per un giorno un intero territorio con temi legati allo sport e al benessere. Maratoneti veri hanno corso a fianco di giovanissimi, famiglie e appassionati di running, riscoprendo passo dopo passo gli angoli nascosti e cogliendo un’occasione di incontro, amicizia e solidarietà. Il “popolo” di Ferragosto ancora una volta è sceso in strada per correre o marciare, esorcizzando la calura. Dallo sportivo fino alle famiglie con mamma, bambini e nonni, ognuno ha vissuto da protagonista una serata appassionante e originale. "Questa è una manifestazione che la nostra città ama in maniera particolare, perché unisce il piacere della corsa all’aria aperta alla bellezza dello stare insieme, e soprattutto può essere corsa da chiunque: corridori professionisti, appassionati, bambini, famiglie, colleghi, ognuno con il proprio passo – ha detto il sindaco Jacopo Ferri, prima del via –. È un appuntamento che è anche un pezzo di storia della città".

Gli iscritti sono stati circa un migliaio, 15 i gruppi partecipanti. A tagliare per primi il traguardo due mezzofondisti che hanno scelto di farlo insieme in segno di amiciciza: Yassin Lamnaouar e Raffaele Poletti, che hanno portato a termine il tracciato in 23’14“, di seguito Manuel Bertagna. Le prime 3 donne arrivate sono nell’ordine Maria Vittoria Botti, Beatrice Taverna e Elena Bertolotti, mentre i primi tre gruppi più numerosi sono stati la Polisportiva Pontremolese, la Pontremolese Calcio e il falò di San Geminiano. La concorrente più giovane Maria Vittoria Del Rio, nata il 20 giugno scorso, iscritta con il gruppo di Arzelato.

Una magia che guarda ambiziosamente al mezzo secolo di vita e che purtroppo nella sua storia ha perso 5 edizioni:3 per un’interruzione organizzativa del gruppo che l’ha creata e due per il Covid. Si perpetua nel segno di uno sport che è sì fatica ma che è diventato un grande divertimento e può raccontare ogni angolo della città magari con un pizzico di malinconia se ci si gira indietro a guardare. Da piccoli, da giovani, da grandi, da genitori e da nonni ad applaudire sui lati delle strade. "Fai la Stranotturna?" una domandina ripetuta a casa, a scuola, in cortile con gli amici, tutti lì a provare ad allenarsi correndo come e dove capitava.

