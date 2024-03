Mille euro donati alle missioni. Serata nel nome di don Filippi

Platea gremita alle Stanze del Teatro della Rosa domenica sera all’incontro sul tema “La missione di Wantinguera e Bouar in Repubblica Centrafricana“, organizzato dal Comune di Pontremoli per ricordare il sacerdote missionario don Adriano Filippi attraverso la proiezione di filmati e all’intervista di don Graziano Galeotti a Padre Antonio Triani, frate cappuccino missionario, che ha ben inquadrato l’esperienza delle due realtà missionarie con la sua toccante testimonianza. Un appuntamento unico e speciale ad offerta libera. Il ricavato della serata, circa 1.000 euro sarà devoluto alle due realtà missionarie. "È stato un incontro denso di significato e di emozione, di particolare intensità ed assoluto coinvolgimento – ha commentato il sindaco Jacopo Ferri -. Don Adriano è stato uno straordinario eroe del nostro tempo il cui esempio, insieme a quello dei tanti che continuano questo cammino verso il bisogno del prossimo, deve spronarci ad essere ogni giorno migliori". L’azione sacerdotale di don Adriano Filippi, scomparso 20 anni fa nella sua missione a Bouar in Centrafrica, ha lasciato un segno profondo in Lunigiana. Lo dimostrano le continue attestazioni di affetto e di apprezzamento che continuano a diffondersi per ricordare la passione, l’impegno e l’umanità di un sacerdote che sapeva testimoniare la fede con uno slancio tutto personale facendosi amare per la sua disponibilità e per la sua coerenza.