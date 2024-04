Mille con il naso all’insù. Boom per il Barocco: "Studenti superstar"

Luoghi insoliti e affascinanti con la missione di stupire. I 5 siti barocchi pontremolesi scelti dalla cooperativa di guide turistiche Sigeric per le due Giornate di primavera dedicate al patrimonio culturale anno esaltato una marea di visitatori: oltre un migliaio gli ingressi per ammirare i palazzi Negri Dosi, Pavesi - Ruschi Noceti, Bocconi - Zucchi Castellini, Palazzo Vescovile, Chiesa di San Giacomo di Altopascio e Teatro della Rosa e Villa Dosi Delfini. Ovvero come guardare il borgo dalla parte delle radici. Ad accompagnare i visitatori sono stati gli studenti dei Licei Leonardo da Vinci, Classico Vescovile e dell’Istituto tecnico Pacinotti Belmesseri che hanno fatto da ’ciceroni’ assieme alle guide Sigeric.

"Siamo soddisfatti dell’affluenza, circa un migliaia di persone, che hanno contemplato con grande interesse le opere d’arte dentro chiese ed edifici barocchi. Rispetto alla prima edizione dello scorso anno siamo riusciti ad allestire l’evento senza intoppi – commenta Francesco Bola, storico dell’arte e responsabile dei gruppi Sigeric – E’ riuscita bene anche l’esperienza con gli studenti che si sono impegnati nel ruolo di guide. Abbiamo ospitato una delegazione genovese dei palazzi dei Rolli, c’è una collaborazione culturale con il comitato e il comune di Genova. Cercheremo di replicare l’evento almeno due volte l’anno. Le provenienze dei visitatori sono nel raggio delle regioni vicine Parma, Firenze, Milano e Genova segnano le origini. Quest’anno sono venute meno persone da luoghi lontani perché la data scelta dopo le recenti vacanze pasquali ha un pochino influito influito. Le visite di sabato hanno fatto registrare un picco per il palazzo Bocconi- Zucchi Castellini perché raramente è aperto al pubblico. Ma è venuta parecchia gente anche al giardino di Villa Pavesi Negri di Scorano e alla Biblioteca del Seminario. Nella giornata di domenica la visita che guadagnato il maggior numero di persone è stato il Palazzo Pavesi Ruschi Noceti, ma anche le altre mete hanno richiamato interesse e curiosità". Riscoprire una bellezza quotidiana e straordinaria, a volte sontuosa altre nascosta è stato un invito al viaggio verso mete del passato che ha lasciato impronte straordinarie. Nel "day after" il sindaco di Pontremoli Jacopo Ferri rivolge un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a questo clamoroso successo: " Prima ai proprietari delle dimore storiche che hanno voluto aprire le porte delle loro case, all’interno delle quali vivono quotidianamente. Poi agli studenti dei delle scuole superiori trasformatisi in "apprendisti Ciceroni" per illustrare le bellezze storiche assieme alle guide di Sigeric che hanno organizzato l’evento ed infine un grazie a tutti i visitatori che sono giunti a Pontremoli anche da lontano".

E’ stata un’imperdibile occasione per ammirare e conoscere lo splendore di architetture e paesaggi, e per comprendere come l’attività dei proprietari, attenti tutori di questi beni, mantenga integre e vive le testimonianze della storia attraverso una costante e sapiente manutenzione. Se Michel de Montaigne, che visitò Pontremoli il 22 ottobre 1580, avesse potuto rivedere la città un paio di secoli più tardi forse non avrebbe confermato il giudizio negativo espresso nel suo “Journal de Voyage en Italie“. "Cittá molto lunga, popolata d’antichi edifizi non molto belli" aveva scritto dopo aver ammirato Roma, Firenze e Pisa. Ma grazie ad una congiuntura politica ed economica che prese il via con l’annessione al Granducato di Toscana (1650) il centro pontremolese cambiò il volto di impronta medievale, già danneggiato dall’incendio appiccato dalle truppe di Carlo VIII nel 1495. Dopo arrivò il secolo dei lumi che ancora oggi stupisce e merita di essere conosciuto.

Natalino Benacci