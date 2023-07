Militare accusato di molestie Verso la sentenza

Si va verso la sentenza per la vicenda che vede il carabiniere accusato di molestie sessuali e maltrattamenti da quattro ragazze, tre del locale della madre del carrarese difeso dal legale Riccardo Balatri e un’altra ragazza. In una delle ultime udienze davanti al collegiale presieduto dal giudice Ermanno De Mattia (a latere Antonella Basilone e Ilario Ottobrino), lo stesso aveva rigettato tutte le accuse sostenendo di aver scherzato con le ragazze, ma di non essersi mai lasciato andare a comportamenti di rilievo penale.

Le quattro ragazze, che dopo le presunte molestie si sono licenziate tutte dal locale, hanno seguito passo dopo passo il processo e il 12 settembre si saprà se le accuse sono fondate o meno. Tutte si sono costituite parti civili (una di loro era minorenne all’epoca dei fatti, il 2021) e sono difese dai legali David Cappetta e Luca Pezzica.

Nell’ultima udienza di ieri mattina che precede la decisione sono stati ascoltati alcuni frequentatori del bar. Una di loro ha raccontato che le ragazze avrebbero avuto l’abitudine di preparare in anticipo i pasti per evitare di avere contatti ravvicinati con lo stesso militare e figlio della padrona del bar. Adesso si attende la requisitoria della pm Elena Marcheschi e l’arringa del difensore Balatri, poi la sentenza del giudice per capire se le accuse lanciate dalle giovani hanno un reale fondamento.