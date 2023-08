Migranti, emergenza in crescita La Imm diventa centro istituzionale

Nell’emergenza umanitaria in corso, il porto e la Imm diventano una soluzione strategica a livello regionale. Un protocollo che cristallizza i rapporti con la macchina regionale della protezione civile nei prossimi mesi, in cambio di un rimborso spese alla Imm di 25mila euro per l’allestimento di un punto di prima accoglienza, controllo e smistamento. I numeri previsti sono enormi e già ci sono stati quattro sbarchi sulle nove navi umanitarie che hanno raggiunto la Toscana. Il Governo prevede l’arrivo di circa 50mila migranti entro la fine di settembre in tutta Italia, di cui circa 450 dovrebbero essere poi collocato nella provincia apuana.

che da aprile è stato dichiarato lo stato di emergenza, sull’intero territorio nazionale, per 6 mesi dalla data di deliberazione, in conseguenza dell’eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo e nell’attuale emergenza migratoria in corso il coordinamento (Italian Maritime Rescue Coordination Centre) ha individuato anche alcuni porti toscani come porto sicuro per lo sbarco dei migranti soccorsi nel mare Mediterraneo. Gli Uffici Territoriali di Governo attraverso le Prefetture hanno richiesto a Regione Toscana il supporto del sistema regionale di protezione civile per le operazioni di assistenza, accoglienza e sbarco alle persone migranti soccorse nel mare Mediterraneo ed in arrivo nel territorio toscano per salvaguardarne l’integrità fisica e la salute. In tal senso il porto di Carrara risulta una delle probabili destinazioni come porto sicuro per lo sbarco dei migranti soccorsi nel mare Mediterraneo.

Da qui la necessità di rendere quasi strutturale quanto fatto fino a oggi, almeno per i prossimi mesi. Così gli uffici della Regione hanno trovato un accordo con la Imm, condividendo con la società gli scopi umanitari: hanno individuato alcuni spazi del centro espositivo da mettere a disposizione in comodato gratuito alla Regione al momento per 120 giorni per le operazioni di identificazione e sbarco idonei a essere utilizzati nel minor tempo possibile in modo da salvaguardare l’integrità fisica e la salute delle persone soccorse. Spazi che saranno comunque allestiti solo in caso di necessità e in occasione degli sbarchi. La stessa Regione riconoscerà comunque un rimborso delle spese e dei costi vivi sostenuti da Imm per la messa a disposizione dei locali e delle aree stimati in circa 25mila euro.