"Miglior concessionario Citroen d’Italia": riconoscimento per la ‘Fratelli Nani’

Il premio come miglior concessionario Citroen d’Italia per la soddisfazione del cliente è andto a “Fratelli Nani” di Massa. Il giorno di San Valentino, al dealer meeting nazionale, Citroen Italia ha consegnato a ‘Fratelli Nani’ il prestigioso riconoscimento di Migliore concessionaria qualità new veicles 2022. Un riconoscimento relativo alla soddisfazione del cliente, aspetto sul quale la concessionaria ha fondato il proprio approccio al mondo automotive. Un traguardo importante, che va a coronare l’impegno con cui i tre cugini, Luca Capua, Marco Mirko Nani e Davide Bertelloni, si dedicano all’azienda di famiglia, nota dal 1954 per la vendita e l’assistenza di autoveicoli. A ritirare Il premio è stato Marco Mirko Nani che ha voluto accanto a sé una rappresentanza dello staff Citroen a dimostrazione del grande spirito di squadra e del coinvolgimento di tutto il personale nelle dinamiche della concessionaria. A rendere ancora più prezioso il riconoscimento è il fatto che arriva per l’operato del 2022, anno particolarmente difficile per Nani che ha dovuto far fronte alle criticità dovute ad un incendio che ha devastato i locali dell’officina. Per la dirigenza Nani e i suoi collaboratori è uno ulteriore sprono per il futuro, per proseguire il percorso di miglioramento continuo dei processi e delle competenze intrapreso e per lo sviluppo di nuovi progetti.