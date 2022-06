Migliaia di persone senza corrente Lunigiana, blackout e incubo vento

Notte da lupi anche in Lunigiana, quella tra martedì e mercoledì. La tromba d’aria arrivata dal mare ha infatti provocato gravi danni, lasciando molti paesi al buio per ore. A causa dei vortici atmosferici 9 linee Enel sono state interrotte e quindi, secondo l’Unione dei Comuni, sarebbero rimaste al buio circa 7mila persone. Ma l’Enel ridimensiona: "Non è mai stata raggiunta quella cifra - precisa Riccardo Clementi, che si occupa delle relazioni con i media per Toscana e Umbria - C’è stato un picco del blackout dopo il passaggio dell’uragano di poco più di 2mila utenze e abbiamo rialimentato man mano che si poteva. Poi abbiamo iniziato a fare gli interventi nei vari territori. La durata del blackout è difficile quantificarla, perché le situazioni sono molto diverse anche da una zona all’altra. Comunque siamo in via risolutiva".

Il tornado si è scatenato verso le 22 assieme a forti piogge che hanno flagellato il territorio. Squadre dell’Enel sono entrate in azione a Caprigliola, Filattiera, Madonna del Monte di Mulazzo, Terrarossa. A Podenzana e in altre località hanno dovuto trasportare gruppi elettrogeni. "Abbiamo chiesto ad Enel un incontro urgente - spiega l’assessore alla Protezione civile dell’Unione dei Comuni, Matteo Mastrini - perché non è possibile che sia stato registrato un gran numero di guasti. Molti provocati anche dai crolli delle piante che toccano le linee elettriche. A Tresana problemi sulla Sp20 e Sp 24 perché i frontisti non ottemperano al taglio delle piante e non sono solo i privati ad essere competenti, ma anche la stessa Provincia".

La gran parte degli interventi di Enel sugli apparati di media tensione, che serve il maggior numero di utenti sono stati conclusivi già nel corso della nottata, mentre quelli sulla bassa tensione vengono attuati progressivamente. A Pontremoli 50 famiglie residenti in Via Poletti sono rimaste senza alimentazione elettrica sino alle 12 di ieri,a causa di un problema tecnico nella cabina vicino al Country Club, ma nel resto del Comune il blackout è stato limitato a pochi minuti. Le frazioni pontremolesi di Arzengio e Ceretoli sono rimaste isolate a causa della caduta di un grosso albero che ha ostruito la strada comunale. Il traffico è stato riaperto a notte fonda. A Gravagna nel Pontremolese sono caduti alberi sulla strada provinciale e gli automobilisti per proseguire li hanno dovuto spostare a mano. Altre cadute alberi sono state registrate anche sulla statale della Cisa e sulla provinciale del Passo del Brattello. Danni anche nel territorio del Comune di Mulazzo.

"La tempesta che si è abbattuta sul nostro comune - ha commentato via social il sindaco, Claudio Novoa - ha provocato disagi in diverse località. Numerose segnalazioni di piante crollate lungo le strade, una serata lunga, caratterizzata da numerosi interventi svolti dagli operai comunali e dai volontari di Alfa Victor in numerose frazioni per riaprire le strade e mettere in sicurezza diversi punti critici. Un ottimo lavoro di squadra". Violente raffiche di vento ad Aulla, dove sono stati numerosi gli alberi crollati. Super lavoro dei vigili del fuocoo.

Natalino Benacci