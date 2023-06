"Mi ha colpito al volto con una bottigliata"

"Mi ha tagliato con una bottigliata al volto". Ricorda ancora nitidamente quanto accaduto quella sera di luglio del 2020 il giovane vittima di un’aggressione nella strada davanti al Beach club di Cinquale. Davanti alla giudice Elisabetta Congiusta e al pubblico ministero Susanna Pietrini, il ragazzo ha riavvolto il nastro che ha visto un suo coetaneo sferrare un pugno a un coetaneo e una bottigliata in faccia a un altro ragazzo. Intervennero i carabinieri per lesioni gravi.

"Ricordo che siamo andati verso il locale, non all’interno perché c’era molta gente. Eravamo arrivati nella strada lato opposto al locale e ho trovato un mio amico che discuteva con l’imputato. Si stavano scontrando verbalmente. Ho deciso di intervenire perché l’imputato era nervoso e agitava una bottiglia. Lui ha infranto il contenitore di vetro contro un marciapiede e ha colpito con un pugno il mio amico e il mio viso con il collo della bottiglia. Immediatamente è stato allontanato dai ragazzi. Ho visto che avevo una macchia di sangue nella camicia. Mi sono avvicinato per cercare di chiarire i fatti con lui che nel frattempo brandiva un casco in mano. Transitavano i carabinieri, li ho fermati per chiedere aiuto".

Ascoltata anche l’ex fidanzata della vittima "Eravamo ad aspettare i nostri amici fuori dal locale, quando è arrivato quel giovane che conosco: è impazzito. Il mio amico ha provato a calmarlo mentre il mio ex era in disparte. Non so cosa sia successo, mi è parso di vedere che il mio amico avesse rimediato un graffio, mentre il mio ex è stato raggiunto da una bottigliata".