Mezzo secolo di grande lirica La festa del circolo ’Mercuriali’

Iniziano stasera, alle 20,30 nell’Aula Magna dell’Accademia, i festeggiamenti per il 50° anniversario del Circolo Carrarese Amici della Lirica che dal 1999 porta il nome di Angelo Mercuriali. Il Circolo è nato di fatto il 4 agosto 1973 con una gita a Verona per assistere ad una storica recita de “La Gioconda” all’Arena di Verona con il grande Carlo Bergonzi di cui nel 2024 ricorreranno i cento anni dalla nascita. Il Circolo poi ufficialmente è stato costituito con atto notarile nel 1974 quando il presidente storico dell’associazione, Pier Paolo Stahnke, era ancora minorenne. Quindi i festeggiamenti per il mezzo secolo di attività abbracceranno tutto il biennio 20232024. Per festeggiare il traguardo è stato organzzato un concerto meno “istituzionale”, ma sempre di altissimo livello dedicato alla musica ispanica. una “Noche espanola” tra melodie della tradizione spagnola, zarzuelas, tanghi argentini e ritmi messicani e cileni con uno specialista del repertorio: il tenore spagnolo Ignacio Encinas. Il pubblico lo ha applaudito nei grandi teatri ed è noto in città per un bellissimo concerto per il ’Con-vivere’ dedicato al Sudamerica e, soprattutto, per un’applauditissima recita di “Attila “ al Teatro degli Animosi a fianco della grande Odabella di Dimitra Theodossiou e di Sergio Bologna.

Artista dalla prestigiosa carriera internazionale che lo ha portato a calcare i più prestigiosi palcoscenici internazionali quali il Colon di Buenos Aires, Covent Grden di Londra, Liceu di Barcellona, Real di Madrid, San Carlos di Lisbona, Deutsches Oper di Berino, Edimnurgo, Asterdam e, in Italia, Fenice di venezia, San carlo di Napoli, Massimo di Palermo e Catania, Carlo Felice di Napoli, solo per citarne alcuni con a fianco i più grandi colleghi del tempo come Fiorenza Cossotto, Ghena Dimitrova, Giovanna Casolla, Josè van Dam diretto dalle più prestigiose bacchette e registi del periodo Insieme ad Encinas. Uno degli artisti che più è legato al Circolo ed amato dal suo pubblico che sempre lo ha seguito nella sua luminosa e ultra venticinquennale carriera in Italia ed all’estero: il baritono concittadino Sergio Bologna che insieme al tenore spagnolo ha condiviso numerosissimi successi in tutto il mondo con Aida, La traviata, Rigoletto, Un ballo in maschera, Il Trovatore, Ernani, Maria Padilla, Poliuto e Carmina Burana. La sua musicalità, insieme alle sue doti vocali, lo rendono particolarmente adatto ad affrontare anche questo repertorio. Al pianoforte il Maestro Cesare Goretta che sempre di più si sta specializzando in accompagnamento di concerti lirici e che è stato protagonista in città di numerosi eventi di successo. Info [email protected]