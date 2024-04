Mezzo milione di aiuti. Il soldi per il territorio della Fondazione CrC

E’ un bilancio consuntivo 2023 positivo ma con i piedi per terra quello approvato in questi giorni dal Comitato di indirizzo della Fondazione Cassa di risparmio di Carrara. Un documento che mette solide basi per l’azione dell’ente sul territorio anche per il 2024 senza comunque perdere di vista uno scenario internazionale complesso, sotto il profilo economico, finanziario e politico. I conti sono solidi, in utile e garantiscono un ‘tesoretto’ proveniente dalla chiusura del rendiconto per il 2023.

Un anno che ha dimostrato l’importanza della Fondazione Crc a sostegno della promozione e valorizzazione di tutto il territorio, dall’entroterra della Lunigiana fino alla costa. Un’attività che negli ultimi anni, sotto la guida del presidente Enrico Isoppi, si è espansa sempre più con l’obiettivo di riuscire ad abbracciare l’intera provincia apuana. Lo dimostrano i numeri che accompagnano il bilancio consuntivo 2023 e la relazione del presidente in apertura, siglando anche qui un importante cambio di passo: "In un’ottica di cambiamento – sottolinea Isoppi – abbiamo voluto invertire l’ordine di stesura del documento, presentando in apertura il Bilancio di Missione all’interno del quale mettiamo in evidenza l’attività di erogazione svolta a sostegno della collettività. Nel 2023 la Fondazione Cassa di risparmio di Carrara ha deliberato oltre 530mila euro di contributi per un totale di 94 richieste accolte. Un Bilancio di Missione che mette in evidenza, inoltre, il ruolo sempre più centrale di Palazzo Binelli, sede della Fondazione, a sostegno dell’arte e della cultura: nel 2023 possiamo vantarci di aver ospitato un totale di 46 tra incontri, conferenze e seminari, oltre a 4 mostre e 5 eventi musicali". Il bilancio conferma il successo crescente del festival Con-Vivere per il quale "è doveroso ringraziare la Fondazione Progetti, organizzatrice dell’evento, il Comitato per il Festival e i numerosi sponsor che ci pregiamo di annoverare da anni come nostri sostenitori. Meritano inoltre di essere ricordati anche gli altri progetti propri di più recente origine come Lungomare da leggere ed Il cammino di Aronte che hanno entrambi riscosso un vasto consenso di pubblico ed attestazioni di stima anche da parte degli ospiti intervenuti". Le erogazioni della Fondazione CrC non sono state destinate soltanto ad arte e cultura ma hanno permesso di realizzare e completare importanti interventi su molti altri fronti, non ultimo nel settore della salute pubblica: "Possiamo vantarci di aver contribuito ad arricchire le attrezzature dell’unità operativa complessa di formazione al Centro Polispecialistico Sicari di Carrara donando un Simulatore medico virtuale portatile di ultima generazione, strumentazione in grado di garantire una formazione altamente professionale del personale sanitario – evidenzia ancora il presidente Isoppi -. All’interno del settore educazione, istruzione e formazione, è bene non dimenticare la contribuzione a sostegno del Fondo per la Repubblica Digitale". In particolare si segnala che sul fronte di arte, attività e beni culturali sono state 353.513 le erogazioni per 45 progetti in tutto, di cui 2 propri della Fondazione CrC. Per salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 19mila euro su 3 progetti. Protezione e qualità ambientale: 19.963 euro di erogazioni su 6 progetti, di cui 2 propri. Educazione, istruzione e formazione: 65.401 euro di erogazioni su 8 progetti. Volontariato, filantropia, beneficenza: 59.493 euro di erogazioni per 21 progetti di cui 2 propri. Attività sportiva: 10.500 euro per 9 progetti. Prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica: 3.000 euro per 2 progetti.