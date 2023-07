"Mezzi non idonei per i trattamenti intensivi"

"L’elicottero AW169 offerto da Babcock per le basi di Massa e Grosseto non offre la possibilità di effettuare durante il volo i trattamenti intensivi, richiesta dal capitolato". E’ uno dei passaggi principali con cui il Tar di Firenze ha respinto il ricorso di Babcock contro l’esclusione dalla gara per l’elisoccorso della Toscana. Un dispositivo complesso ma concentrato, in particolare, sulla mancata rispondenza ai criteri imposti dal capitolato d’appalto e in particolare sui requisiti necessari ai mezzi in dotazione anche alla base elisoccorso. Il punto principale dello scontro riguarda appunto l’elicottero che Babcock individuava per le basi Hems di Massa e Grosseto, ossia l’AW169 prodotto da Leonardo (intervenuto in adiuvandum nella causa al Tar). I giudici amministrativi entrano nei dettagli tecnici sugli aspetti interni alla proposta contestati dalla commissione di gara. Ad esempio il mezzo doveva garantire la "possibilità di effettuare il trattamento intensivo, compresa defibrillazione, durante il volo", quindi oltre al defibrillatore secondo il capitolato la cabina avrebbe dovuto avere a disposizione anche il massaggiatore automaticoche invece sarebbe stato collocato nel bagagliaio.

Secondo la commissione, nella configurazione a due barelle dell’elicottero sarebbe mancato lo spazio fisico per eseguire il massaggio manuale. I trattamenti intensivi includono inoltre la terapia trasfusionale, rimarcano i giudici, che necessita della presenza in cabina del sistema di contenimento delle sacche di sangue, anch’esso collocato da Babcock nel bagagliaio e non accessibile durante il volo. Per giudici del Tar considerazioni "idonee a giustificare l’esclusione di Babcock dalla gara, potendosi considerare assorbite le residue doglianze inerenti l’adeguatezza dei dati prestazionali forniti dalla ricorrente relativamente all’elicottero".