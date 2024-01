"Mettici la Mano": Riapre il Teatro Quartieri di Bagnone

Il teatro ‘Quartieri’ di Bagnone ha riaperto con una stagione ricca di spettacoli. Secondo appuntamento lunedì 8 alle 21 con ‘Mettici la mano’ di Maurizio De Giovanni con Antonio Milo, Adriano Falivene, Elisabetta Mirra, regia Alessandro D’Alatri, scene Toni di Pace, costumi Alessandra Torella, musiche originali Marco Zurzolo, disegno luci Davide Sondelli e produzione Teatro Diana – Centro di produzione teatrale. Nasce come costola della saga de ’Il commissario Ricciardi’, dopo il successo televisivo. In una Napoli devastata dalle conseguenze del nazifascismo, martoriata dai bombardamenti ma mai priva di quella carica di amore per la vita, si ritrova una strana compagnia: Bambinella, un femminiello che sopravvive esercitando la prostituzione e che conosce tutto di tutti e il Brigadiere Raffaele Maione, che ha arrestato Melina, una ventenne che ha sgozzato nel sonno il Marchese di Roccafusca, di cui la ragazza era la cameriera.