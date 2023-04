Metà mandato Incontro con Giani

Seconda tappa nel territorio della provincia di Massa-Carrara per il viaggio del presidente della Regione Eugenio Giani nelle dieci province toscane. Oggi il governatore sarà a Carrarafiere per un incontro con le istituzioni. Sarà l’occasione per fare il punto sulla prima metà del mandato, ovvero quanto realizzato dalla giunta toscana in questa primi due anni e mezzo di legislatura".

L’appuntamento è per le 15.30, nella Sala Giulio Conti del compelsso fieristico. Il presidente Giani interverrà dopo i saluti del presidente della Provincia Gianni Lorenzetti.