Mesi di attesa per un intervento

Tre mesi di attesa sono troppi per un problema agli arti inferiori è doloroso e pregiudica la qualità della vita. Carlo Ermanni lo sa bene: l’ultima visita chirurgica vascolare risale al tre febbraio, i medici gli hanno consigliato l’intervento e trattamento con radiofrequenza agli arti inferiori ma ancora non è riuscito a ottenere un appuntamento. E minaccia di dare battaglia. "Ho iniziato a fare visite alle gambe alla fine dello scorso anno – racconta Carlo, che vive a Caprigliola di Aulla – il medico ha esaminato le mie condizioni e ha proposto l’intervento da svolgersi in ambulatorio. Ho chiamato più volte, sia a Carrara, sia al Noa, per prenotare e non ho ancora ottenuto una data. Non so più come fare".

Le scuse dell’Asl sono sempre le stesse: manca il personale, siamo in pochi, bisogna aspettare. Ma Ermanni è un po’ stanco e i problemi alle gambe si fanno sentire. "Non sono riusciti a spiegarmi come mai bisogna spettare così tanto – aggiunge – la gamba mi fa male, non posso rimandare ancora, potrebbe dare origine a una trombosi e non vorrei rischiare. Questa attesa è assurda, le liste di attesa sono troppo lunghe, ci sono anche altre persone nelle mie stesse condizioni, che si lamentano. Io vorrei il mio appuntamento, vorrei sapere il mio turno".

M.L.