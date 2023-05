Mercato per le crociere I banchi sul litorale per far conoscere i prodotti del territorio

Il Comune ha pubblicato un bando per l’assegnazione di quatro banchi in occasione dell’arrivo delle navi da crociera per la prossima stagione estiva.

Pertanto sono stati attivati servizi per l’accoglienza dei crocieristi in arrivo al porto di Marina. In concomitanza con l’arrivo delle navi è previsto l’allestimento di un mercatino e per organizzarlo al meglio è stato pubblicato un bando di assegnazione di concessione temporanea di quattro posteggi per l’esercizio del commercio su area pubblica. Le postazioni sono riservate a titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche e agli imprenditori iscritti al registro delle imprese e saranno collocate sul marciapiede di viale Vespucci, all’angolo con via Rinchiosa.

L’attività di vendita sarà svolta in occasione dell’attracco delle navi da crociera, dalle 9 alle 18, secondo il seguente calendario 23 maggio, 6, 21 giugno, 1, 4, 7, 17, 18, 27 luglio, 1, 6, 29 agosto, 12 settembre.

E’ autorizzata la vendita di prodotti dell’artigianato artistico e tradizionale in marmo e la vendita di prodotti alimentari tipici, preferibilmente preconfezionati, per favorire la promozione del territorio anche attraverso la presentazione di prodotti locali nelle vicinanze del punto di informazioni turistiche previsto in piazza Pertini, nelle immediate vicinanze dei varchi di uscita dei crocieristi dal porto.

Le richieste di partecipazione al bando, compilate sugli appositi modelli di domanda predisposti dal Comune, devono essere inoltrate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo

[email protected] entro il 12 maggio. La documentazione è scaricabile sul sito del Comune web.comune.carrara.ms.it. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare ai numeri 0585641346- 641224 o scrivere una mail a [email protected] oppure a [email protected]