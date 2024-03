Mercato per Equi Terme: "Un servizio agli abitanti"

Dove non esistono negozi, un piccolo mercato può fare la differenza. Domenica, se le condizioni meteo lo consentiranno, ci sarà un nuovo appuntamento con il mercatino delle Terme, dalle 8 alle 18, a Equi. Per l’occasione ristoranti e bar saranno aperti, con prodotti tipici della Lunigiana. L’iniziativa è nata la scorsa estate, grazie al supporto dell’amministrazione comunale di Fivizzano e alla preziosa collaborazione di un gruppo di ambulanti disponibili e amanti del proprio lavoro. Sono più o meno gli stessi che stanno cercando di far rinascere il mercato del giovedì di Monzone.

"Vogliamo rendere un servizio alla popolazione residente e ai turisti – racconta il promotore, Andrea Lagomarsini –. Domenica promuoveremo il mercato, se il maltempo non lo consentisse, lo abbiamo già fissato in calendario per il 24 marzo. Abbiamo cominciato in agosto, nella piazza del monumento, proprio vicino alle terme. La gente è stata fin da subito contenta, gli abitanti sono persone speciali, si sono affezionati a noi ambulanti. Ringrazio l’amministrazione, in particolare Giovanni junior Poleschi, per il costante supporto".

Dopo la prova estiva, agli ambulanti piacerebbe che l’appuntamento diventasse mensile: visto che non ci sono negozi, sarebbe un aiuto concerto per chi vive a Equi terme e nelle frazioni vicine. "Per ora siamo una decina di banchi – aggiunge Lagomarsini – tra noi c’è un ambulante che arriva da Viareggio e si è trovato bene. Speriamo che anche altri colleghi accettino l’invito a far parte del gruppo".

Il gruppo è molto attivo pure a Monzone, è infatti nata una pagina Facebook con quasi duemila amici, tante immagini, pubblicità, fotografie e video utili a promuovere lo storico mercato. "Nonostante il tempo non proprio bello – hanno pubblicato ieri sulla pagina Facebook – la gente ha risposto all’appello del mercato del giovedì. Con noi anche il banco della frutta e verdura che ha ottenuto un grande successo, giovedì prossimo tornerà il banco di scarpe e ci impegneremo a trovare un banco di rosticceria. Bella anche l’iniziativa della pasticceria ‘il Cucciolo’ che tutti i giovedì, dalle 10,30, forna sgabei buonissimi. Il mercato non deve morire e serve l’aiuto di tutti".

L’impegno c’è e la gente apprezza. Si creano legami e nascono storie emozionanti. "Poco prima di Natale – racconta Lagomarsini – ero a Equi Terme con mio figlio Francesco di otto anni, quando all’improvviso si è alzato un vento fortissimo che lo ha spaventato, non riusciva a smettere di piangere per la paura. Una signora ha cercato di calmarlo, portandolo a casa sua e accogliendolo come un nipotino. Da allora viene sempre molto volentieri con me al lavoro. Le persone della Valle del Lucido sono disponibili e accoglienti, eccezionali".

Monica Leoncini