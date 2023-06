Mercato estivo straordinario in via Rinchiosa

L’amministrazione ha accolto la proposta dei commercianti di zona via Rinchiosa affinché venga organizzato dal Comune, nei mesi di giugno e luglio, un mercatino per creare un’occasione di ulteriore attrattiva per turisti e residenti. Così è stato pubblicato un bando di assegnazione di concessione di suolo pubblico per 15 operatori professionisti e non professionisti per lo svolgimento del mercatino estivo. Le date individuate: sabato 24 e domenica 25 giugno; sabato 1 e domenica 2 luglio; sabato 15 e domenica 16 luglio; sabato 28 e domenica 29 luglio, sempre dalle 9 alle 20. Il numero degli operatori previsti per la partecipazione al mercatino è pari a 15: 9 operatori non professionisti e 5 operatori professionisti. Nel bando, disponibile sul sito del Comune web.comune.carrara.ms.it, sono indicati i requisiti previsti per partecipare all’avviso. Gli articoli ammessi alla vendita vanno dai prodotti dell’artigianato artistico e tradizionale in marmo, ai prodotti alimentari tipici e biologici e ancora fiori e merci prodotte direttamente dagli operatori non professionisti. Le richieste di partecipazione al bando devono essere inoltrate entro il 20 giugno per Pec a [email protected] o con raccomandata A.R. a Comune di Carrara, Settore attività produttive, servizi educativi e scolastici, via Solferino Carrara, o ancora presentate al Protocollo generale del Comune. Per altre info telefonare a 0585 641346- 641224 o inviare una mail [email protected] oppure a [email protected]