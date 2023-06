Mercatino di ’non professionisti’ Cinquale, stand aperti da giovedì

E’ tutto pronto per far partire il ‘mercatino dei non professionisti’ in piazza Maccari a Cinquale. La gestione dell’iniziativa è stata affidata dal Comune di Montignoso all’associazione Rilax di Carrara, peraltro unico soggetto ad aver partecipato al bando. L’associazione si occuperò dell’organizzazione, dello svolgimento e della promozione del mercatino dei non professionisti per la stagione estiva che dovrebbe partire, salvo intoppi, giovedì 16 giugno. Gli appuntamenti a calendario poi sono già fissati: giovedì 22 e venerdì 23 giugno, venerdì 30 giugno. Si riparte a luglio, giovedì 6, giovedì 13 e venerdì 14, giovedì 20 e venerdì 21, giovedì 27 e venerdì 28. Ad agosto il mercatino torna in piazza Maccari giovedì 3 e venerdì 4, poi giovedì 10 e venerdì 11, venerdì 18, giovedì 24 e venerdì 25, giovedì 31 agosto. Ultimo giorno venerdì 1 settembre. Sono 17 al momento le posizioni previste per il mercatino che sarà aperto nei giorni prestabiliti dalle 16 fino alle 24.