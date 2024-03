Mercatino della rinascita a Equi Terme

Domenica delle Palme al mercato di Equi. Domani un nuovo appuntamento col mercatino delle Terme, dalle 8 alle 18, nella frazione del Comune di Fivizzano. Per l’occasione ristoranti e bar saranno aperti, con prodotti tipici della Lunigiana da gustare. L’iniziativa è nata la scorsa estate, grazie al supporto dell’amministrazione comunale e alla collaborazione di un gruppo di ambulanti disponibili e amanti del proprio lavoro. Sono più o meno gli stessi che stanno cercando di far rinascere il mercato del giovedì di Monzone. "Vogliamo rendere un servizio alla popolazione residente e ai turisti - racconta il promotore, Andrea Lagomarsini - Il mercatino è stato rinviato a causa del maltempo, lo promuoveremo di nuovo domani. Abbiamo cominciato in agosto, nella piazza del monumento, vicino alle terme. La gente è stata fin da subito contenta, gli abitanti sono persone speciali, si sono affezionati a noi ambulanti. Ringrazio l’amministrazione, in particolare Giovanni junior Poleschi, per il supporto". Dopo la prova estiva, agli ambulanti piacerebbe che l’appuntamento diventasse mensile: visto che non ci sono negozi, sarebbe un aiuto concerto per chi vive a Equi terme o nelle frazioni vicine. "Per ora siamo una decina di banchi – aggiunge – tra noi c’è un ambulante che arriva da Viareggio e si è trovato bene. Speriamo che anche altri colleghi accettino l’invito a far parte del gruppo".

Il gruppo è molto attivo pure a Monzone, è infatti nata una pagina Facebook con oltre duemila amici, tante immagini, pubblicità, fotografie e video utili a promuovere lo storico mercato. L’impegno c’è e la gente apprezza. Si creano legami e nascono storie emozionanti. Domani in particolare si potranno trovare anche delle palme da portare poi in chiesa per la benedizione durante la Santa Messa.

Monica Leoncini