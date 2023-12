Mercatini, musica e l’albero dei bimbi

Domani mercatino natalizio in piazza Italia a Pontremoli: tante bancarelle per acquistare i primi regali. Sempre domani all’Albergo Diffuso a Fivizzano concerto di musica classica eseguito da Alfred Richter al violino e Saverio Crocetti all’organo. Appuntamento alle 17.30. Si svolgerà domani la manifestazione promossa dalla Proloco Città di Aulla che era stata rinviata per maltempo. Dalle 10 al parco della Camilla i bambini potranno fare l’albero di Natale. Mercatini, Babbo Natale in camper e uno spettacolo di fuoco.