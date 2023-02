Menzione sul Gambero Rosso per ‘Le delizie’ di Alessia Rossi

‘Le delizie di Alessia’, il bar pasticceria di Alessia Rossi, è tra i bar scelti dalla guida bar d’Italia del ‘Gambero Rosso’ edizione 2023, l’unica di tutta la città di Carrara. Alessia (nella foto) lo ha scoperto l’altra mattina in maniera singolare: ha ricevuto per posta un pacco contenente la guida ai miglior bar d’Italia, e sfogliandola ha visto menzionato anche il suo locale di via Nazario Sauro. Emozionata Alessia per questa citazione, che è stata coronata da qualche lacrima di gioia. Un riconoscimento ai sacrifici di tutti questi anni e soprattutto ai suoi prodotti. Una bella recensione che racconta la vita del bar dal momento della colazione fino all’aperitivo.

La guida esalta anche il giardino esterno, molto adatto per bere qualcosa nella bella stagione. Un plauso particolare è andato al settore dolce e pasticceria, che la guida definisce “ricca”, mentre per il momento dell’aperitivo se ne parla come di "curato". "E poi arrivi in pasticceria – ha scritto Alessia sulla pagina social del locale – apri la posta e trovo questo. La Guida Gambero Rosso. La sfogli emozionata e ti cerchi, e alla fine ti trovi e ti scende una lacrimuccia che racchiude tutto: i sacrifici fatti, il tempo tolto agli affetti, lo scopo per cui hai aperto un locale così e con una forza immensa sei andata sempre avanti".

A.P