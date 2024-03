Menopausa indotta e beneficenza. Cena sociale per un macchinario

Domani sera a partire dalle 20,30 il Bon Pro di via Rinchiosa ospita una cena benefica per contribuire all’acquisto di un macchinario per il reparto ginecologico di menopausa iatrogena del Noa. La cena benefica è stata organizzata dal titolare del locale Giacomo Timbro e da Laura Lucchini, la presidentessa dall’associazione di volontariato per pazienti oncologici ‘Diversamente Splendidi, e Paola Magni e Carolina Violi del cda.

Timbro da poco neoeletto come referente per Confcommercio Carrara, ha deciso di aiutare l’associazione a raccogliere fondi per questo particolare ambulatorio di menopausa, un punto sanitario che supporta le donne che hanno subito interventi chirurgici o sono state sottoposte a menopausa indotta a causa di un tumore. L’ambulatorio è diretto dalla dottoressa Nicoletta Spirito insieme all’ostetrica Veronica Giacché, mentre il reparto di ginecologia e ostetricia è guidato dal dottor Roberto Marrai.

"Aprire le porte alla solidarietà non è cosa da poco apparentemente sembra tutto easy – commenta Laura Lucchini –. Giacomo mette il cuore in tutto quello che fa, e spero che questa serata oltre a permetterci di raggiungere la cifra destinata all’acquisto dello strumento per ambulatorio di ginecologia, sia un input per tutte le attività che potenzialmente potrebbero ospitare iniziative per il mondo del volontariato".

"Fare beneficenza fa sempre bene e credo che questa cena sia un modo per sensibilizzare le persone – aggiunge Timbro –. Io la faccio con il cuore anche perché in passato ho avuto anch’io problemi di salute e capisco cosa significa la parola beneficenza". Il menu (30 euro a persona) prevede salumi e formaggi, grigliata mista e verdure e patate al forno, vino acqua e caffè. Per avere informazioni dettagliate è possibile chiamare lo 0585 63.11.61.