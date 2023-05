Meno lavoro dalle imprese ’Gap’ tra domanda e offerta

A maggio diminuisce la domanda di lavoro delle imprese. Pesa il confronto sfavorevole con il dato estremamente positivo dello scorso anno. In calo il fabbisogno di lavoratori nei servizi, sia alle persone che alle imprese, bene il turismo, l’industria e le costruzioni. Cresce ancora il gap domanda-offerta soprattutto a causa della mancanza di candidati. E’ quanto emerge dai dati rilevati per il mese di maggio 2023, su un campione di oltre 2.700 imprese con dipendenti, del Sistema informativo Excelsior. Indagine su base provinciale realizzata da Unioncamere in collaborazione con Anpal, e dati elaborati dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e dall’Istituto Studi e Ricerche (Isr).

La domanda di lavoro da parte delle imprese di Massa-Carrara ha registrato, dopo mesi più che favorevoli, una lieve diminuzione (-3% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, in valore assoluto meno 50 unità) assestandosi a quota 1.600 ingressi. C’è differenza tra domanda e offerta: a maggio le imprese prevedono difficoltà nel reperimento dei profili desiderati per il 46% delle entrate in programma, un valore superiore di 11 punti rispetto a quello del maggio 2022. Dal punto di vista delle forme contrattuali, il 23% dei contratti proposti a maggio dalle imprese apuane risulta essere “stabile” vale a dire a tempo indeterminato (15%) o di apprendistato (8%). Per il restante 77% dei casi si tratta di rapporti a termine, con i contratti a tempo determinato che pesano per il 63%, quelli di somministrazione il 3% e gli altri contratti il restante 11%. Le entrate previste interesseranno, per un terzo, giovani con meno di 30 anni mentre per un 15% le imprese prevedono di assumere personale immigrato.

Delle 1.600 entrate programmate a maggio dalle imprese apuane, il 31% (500) sono previste nell’industria e il restante il 69%, pari a 1.100 unità, nei servizi. La richiesta di assunzioni da parte delle imprese dell’industria registra una forte crescita (+190 unità, +61%), rispetto allo stesso mese dell’anno precedente con aumenti che interessano sia l’industria manifatturiera e public utilities, che ha segnato un +71% (+150 unità) sia le costruzioni (+40%; +40 unità). Il comparto edile mostra una continua crescita a dimostrazione di come gli interventi agevolati siano ancora in fase di realizzazione o in ultimazione. Diminuiscono, invece, le opportunità di lavoro nei servizi, in calo di 250 unità rispetto a un anno fa (-19%). All’interno del comparto si evidenziano le diminuzioni, seppur contenute, del commercio, dove si registra un calo della domanda nell’ordine del -5%, in valore assoluto meno 10 unità. Più consistenti, invece, le diminuzioni che si rilevano per i servizi alle persone. Valutazioni opposte invece per i servizi di alloggio e ristorazione che, anche in ragione dell’inizio della stagione turistica, aumentano la domanda di lavoro, mettendo a segno un +29% (in valore assoluto più 90 unità) per un totale che si attesta a 400 assunzioni programmate a maggio.