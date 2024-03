Meno imprese al femminile. Nel 2023 il dato peggiore degli ultimi dieci anni

L’anno scorso l’imprenditoria femminile della provincia ha registrato una decisa flessione, con una diminuzione di 41 unità (–0,8%), conseguendo il peggior saldo imprenditoriale dell’ultimo decennio. E’ quanto emerge dall’analisi effettuata dall’Istituto di studi e ricerche (Isr) e dall’Ufficio studi della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest. Le 262 iscrizioni nell’anno, in calo rispetto alla crescita del biennio precedente, e le 303 cessazioni (al netto di quelle operate d’ufficio), in aumento, hanno determinato un saldo imprenditoriale femminile negativo, in controtendenza rispetto al +0,5% centrato nel 2022. A fine anno il numero di imprese femminili in provincia si è attestato a quota 5.063, per un’incidenza del 23% sulle 22.059 imprese complessive del territorio.

Sia l’area costiera (Massa, Carrara e Montignoso) che la Lunigiana hanno evidenziato un rallentamento. Nell’area costiera, che conta 3.746 imprese gestite da donne, corrispondenti al 74% del totale, la diminuzione è stata del -0,2% per un saldo imprenditoriale di –7 imprese; il comune di Massa è risultato sostanzialmente stabile (-0,1%), mentre Carrara ha subìto la perdita maggiore (-0,5%) e Montignoso, in controtendenza, ha addirittura rilevato una lieve crescita (+1%). In Lunigiana, invece, si è riscontrato il rallentamento più consistente, con un saldo imprenditoriale negativo per 34 imprese (–2,5% su base annua) che ha attestato a 1.317 unità il numero delle attività economiche femminili a fine 2023. Da evidenziare, inoltre, come le imprenditrici con meno di 30 anni, che potrebbero avere molto da offrire in termini di innovazione e freschezza di idee, fatichino ancora a inserirsi in azienda a causa di un difficile ricambio generazionale, di una carenza di supporto e della difficoltà nel conciliare lavoro e famiglia. Rappresentano, con 642 unità il 4,1% del totale delle cariche femminili della provincia

I settori. Le imprese femminili del comparto agricolo, con 378 unità, sono diminuite nel 2023 di 20 unità, per un tasso di crescita del –5%. L’aumento è stato invece netto per le imprese del comparto industriale, che sono risultate 372 e in crescita del +4,5% (+16 unità). Buona anche la dinamica delle costruzioni con +12 unità (+5,4%). Consuntivi positivi anche per le 896 imprese dei servizi alle imprese (+2 unità, +0,2%) e per le 730 imprese dei servizi alla persona (+9 unità, +1,2%). Andamento negativo invece per le imprese femminili del commercio (1.556 unità) in perdita di 33 imprese nell’ultimo anno (–2,1%). In calo anche alloggio e ristorazione (–11, –1,7%), con uno stock che si ferma a quota 620. Entrando nel dettaglio, l’abbigliamento si ferma a 186 imprese (–5), per un’incidenza femminile sul totale delle imprese del comparto che risulta molto elevata e pari al 59%. Nei servizi alla persona, che si conferma il macro-comparto economico con l’incidenza femminile più elevata (45%), si rilevano variazioni negative per le imprese operanti nelle attività di pulizia e disinfestazione (99 imprese, –6), con più della metà delle aziende guidate da donne (53%), e nelle attività di gestione lavanderie e pulitura di articoli tessili (57 attività, –3).