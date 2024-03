"Meno escavazione per un bene di tutti". Cgil: "Ambiente e filiera non si toccano"

Una ricchezza per tutti e contingentamento dell’escavato. La Cgil decisa e unita in difesa dell’ambiente. In relazione al recente dibattito sulle cave e l’escavazione la Fillea e la Cgil Toscana, Lucca e Massa Carrara propongono, in un documento firmato da Rossano Rossi, Alessia Gambassi, Fabrizio Simonetti, Nicola Del Vecchio, Michele Mattei, Francesco Ventimiglia, "una svolta per coniugare ambiente, lavoro e sicurezza". Partendo dalle nuove leggi della Regione che "puntano a equilibrio tra ambiente e lavoro, Fillea e Cgil della Toscana sono convinte che il marmo, bene non riproducibile, sia ricchezza da non lasciare in mano a pochi, ma un patrimonio di tutti, come le montagne dalle quali viene estratto".

La Cgil riconoscendo che a qualche anno dall’approvazione della legislazione regionale l’equilibrio non sia stato raggiunto insiste su "azioni capaci di redistribuire la ricchezza e di contingentare l’escavato, applicando la legge 35, con l’obbligo di lavorazione in loco di almeno il 50% del materiale. Una legge che incrementa l’occupazione e redistribuisce ricchezza alle comunità locali. I dati economici ci indicano la vivacità dell’industria lapidea e mettono in luce una ricchezza nelle mani di pochi, che fatica a generare ricadute occupazionali, sociali e di benessere. Con la tecnologia i ritmi di produzione e di escavazione sono aumentati e questo, oltre a determinare gravi conseguenze ambientali, ha prodotto vantaggi e guadagni per la sola parte imprenditoriale, con utili da capogiro". Da qui Cgil punta a una filiera che crei occupazione al piano, non solo nel territorio di Lucca, ma anche in quello di Massa Carrara, garantendo l’approvvigionamento del materiale alle aziende della trasformazione. "Questi sono i requisiti indispensabili con i quali sono state firmate le convenzioni che hanno permesso, a Carrara, a tutte le aziende, di evitare il ricorso alle gare europee e godere così di ulteriori 25 anni di periodo transitorio. Vanno incentivati processi innovativi di economia circolare per limitare gli scarti, garantire la tracciabilità del materiale estratto, assicurare la formazione, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, sospendendo permessi e concessioni a chi viola le norme". Difendendo lalegge regionale 35 sull’obbligatorietà della lavorazione in loco, Cgil respinge ogni tentativo di modifica e insiste sulla tracciabilità. "Indispensabile per rendere misurabile la quota di materiale lavorato in loco. Auspichiamo che strumenti terzi di misurazione vengano adottati da parte di tutti gli enti, così come si appresta a fare Carrara, uscendo dall’autocertificazione. Inoltre è importante un regolamento per le gare perché, in caso di caducazione, non deve scattare il ricatto occupazionale: i posti di lavoro devono essere tutelati da una clausola sociale prevista nel bando. E’ un settore che vanta un contratto di secondo livello provinciale, sia a Lucca che Massa Carrara e di terzo livello in alcune aziende". Ricordando la vertenza condotta dai lavoratori carraresi nell’estate 2022 che ha portato per la prima volta ad inserire come elemento centrale della rivendicazione, oltre agli aumenti salariali e al riconoscimento delle professionalità, la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario per migliorare le condizioni di lavoro e di sicurezza delle maestranze e l’ambiente".