Massa Carrara, 22 agosto 2018 - Una donna di 70 anni, originaria della provincia di Massa Carrara, ma residente a Genova, è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Galliera per una sepsi da meningicocco. Lo rende noto Regione Liguria. L'anziana e' arrivata ieri in Pronto soccorso con febbre alta e una situazione di malessere generalizzato. E' stata quindi ricoverata nel reparto di Malattie infettive. Le analisi di laboratorio, concluse questa mattina, hanno confermato la diagnosi di sepsi meningococcica. Asl 3 ha attivato le previste procedure, a partire dalla profilassi specifica sui contatti stretti della paziente.