Mendozzi da Leonessa, un libro di aneddoti e nuovi documenti

“Bartolomeo Mendozzi da Leonessa. Un maestro del Seicento tra l’Incredulità, il caso Ducamps e i nuovi documenti” (Edizioni NFC) sarà presentato giovedì in Sala della Resistenza a Palazzo Ducale alle 17.

Considerato l’ultimo dei seguaci di Caravaggio, Bartolomeo Mendozzi da Leonessa è il pittore del ‘660 cui, Massimo Pulini, docente di pittura all’Accedemia di Belle Arti di Bologna ha dedicato il volume. All’evento, che sarà introdotto da Mauro Daniele Lucchesi, parteciperanno, oltre all’autore, anche il direttore del Museo Diocesano di Massa, don Emanuele Borserini, la storica dell’arte Anna Vittoria Laghi, già docente e poi presidente dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, importante figura per il recupero del patrimonio locale e lo scrittore e giornalista di Quotidiano Nazionale Riccardo Jannello. Massimo Pulini, originario di Cesena, ha insegnato in varie Accademie italiane, tra cui Ravenna, Urbino, Macerata, Palermo, ed è anche un apprezzato pittore, presente in importanti gallerie private e pubbliche, sia italiane sia internazionali, sin dal 1976.

Ricercatore e storico dell’arte è uno dei massimi esperti del ‘600, specializzato, in particolar modo sul Seicento bolognese e su Guido Reni, ha svolto un importante lavoro di attribuzioni in relazione a quest’epoca. Ha inoltre pubblicato numerosi saggi d’arte, cataloghi, monologhi teatrali e curato le mostre monografiche su Guercino a Cento (2001), Milano, Roma (2003-2004) e Londra (2005) con la realizzazione di un documentrario.

E’ uscito nel 2011 per CartaCanta il suo primo romanzo, “Gli inestimabili”, dedicato a un clamoroso e oscuro furto d’arte di un dipinto di Raffaello e di due opere di Piero della Francesca avvenuto a Urbino nel 1975. Nell’ultimo lavoro dedicato a Mendozzi da Leonessa ha ricostruisce la vera identità dell’artista di origine rietina.