Mencarelli a gamba tesa: "Il progetto Ugo Pisa non rispetta l’ambiente"

Di fronte alle parole del presidente Eugenio Giani che ha tuonato contro il cemento dopo le ultime alluvioni in Toscana, i progetti della Variante Aurelia e della ex Colonia Ugo Pisa a Massa rappresentano una nota ‘stonata’: ad accendere i riflettori sul tema sono il Comitato Ugo Pisa e Luana Mencarelli del Movimento 5 Stelle. Il Comitato scrive una lettera proprio a Giani e agli uffici della Regione che hanno dato il proprio benestare al progetto dell’Ugo Pisa evidenziando che "sono previsti quasi 3 ettari di consumo di suolo con nuove costruzioni, parcheggi, campi sportivi utilizzando fondi del Pnrr che tra i suoi indirizzi principali ha la salvaguardia delle condizioni ambientali, la resilienza e l’adattamento ai cambiamenti climatici. Le chiediamo pertanto un semplice atto di indirizzo della sua giunta e porti i suoi uffici a rivedere il parere positivo espresso sulla cementificazione del parco Ugo Pisa". Sempre sull’Ugo Pisa, Mencarelli evidenzia anche "l’abbattimento di ben 7.000 alberi con un reimpianto definitivo di soli 1.330 unità, causando una significativa perdita di copertura verde con ripercussione sull’innalzamento della temperatura dei luoghi con un impatto negativo sulla biodiversità in contrasto alle direttive europee e gli obiettivi ambientali dell’Agenda 2030. Inoltre, l’abbattimento massivo è funzionale a una cementificazione impermeabilizzazione di circa 17mila metri quadrati del parco stesso". Infine la variante Aurelia il cui progetto prevede "l’abbattimento di 4580 metri quadrati di bosco e area verde, la distruzione delle ultime aree agricole, cancellando la capacità compensatoria di assorbimento d’acqua, e l’interessamento di zone con indicatore di rischio P2 e P3, elevato e molto elevato in mancanza di misure di mitigazione concrete e a fronte di una inutilità dell’opera alla luce di studi tecnici".