Memorie di sindacalisti e futuro del lavoro nel libro di Grassi

Successo a Fivizzano per la presentazione del libro di Dino Grassi “Io sono un operaio. Memoria di un maestro d’ascia diventato sindacalista”. Giovanni Poleschi, vicesindaco, e Daniele Rossi, presidente della sezione Anpi, hanno evidenziato il forte rapporto tra la Lunigiana, il Cantiere Navale del Muggiano e le fabbriche spezzine. Molti erano, e sono ancora, i lunigianesi che vi lavorano. Poleschi ha affermato che il libro di Grassi "racconta una storia personale dentro una storia globale" e "ci costringe a riflettere sul depauperamento della cultura del lavoro e delle condizioni di lavoro oggi". Rossi si è soffermato sulla "grande forza della memoria di Grassi e della connessa intervista che il curatore Giorgio Pagano fa a Grassi, un intreccio da cui emerge come sia importante anche la storia della singola persona che lavora e della sua coscienza di classe, non solo la storia degli istituti della classe operaia, il partito e il sindacato". "Storie intrecciate – ha aggiunto – il partito e il sindacato plasmano Dino Grassi, ma Dino Grassi e gli operai riuniti in classe plasmano a loro volta il partito e il sindacato".