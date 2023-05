Memorial Pablo Giuliotti Oggi ultimo giorno per iscriversi

Pablo amava lo sport. I suoi amici non l’hanno dimenticato e anche adesso stanno organizzando, al parco della Camilla di Aulla, la nuova edizione del Memorial Pablo Giuliotti. E’ un evento sportivo e solidale per questo ragazzo morto nel novembre 2015. Il torneo si svolgerà dal 5 al 16 giugno e oggi è l’ultimo giorno per iscriversi. Da quest’anno è necessario usare i form online per iscrivere la propria squadra o candidarsi come singolo giocatore. Il Memorial è un torneo di pallavolo misto per tutte le categorie: spazio anche ai più piccoli ogni mercoledì. Tutte le sere stand gastronomici con la collaborazione dei Volontari lunigianesi e di altre associazioni, al bar la Camilla. La morte di Pablo aveva sconvolto la comunità aullese: era morto a 27 anni per una encefalite che aveva minato il suo fisico. Era figlio di Giorgio Giuliotti e Marilena Rosaia. Era noto anche perché lavorava nel negozio di ferramenta del padre.