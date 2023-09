Memorial in ricordo di Giuseppe Bertino

Il Comune di Tresana in collaborazione con l’associazione sportiva dilettantistica Atletico Tresana ricorda Giuseppe Bertino, l’indimenticato giovane attaccante originario di Tresana che ha vestito, fra le altre, le maglie di Pontremolese, Villafranchese, Monzone, Aullese e Podenzana. Al compianto sportivo è intitolata fra l’altro la tribuna dell’impianto sportivo di Barbarasco, che venne inaugurata alcuni anni orsono alla presenza dei familiari e dedicata a Bertino insieme a un riconoscimento ufficiale dell’Inter FC e del vicepresidente Javier Zanetti. La settima edizione del Memorial, voluto dagli amici di sempre e dal sindaco Matteo Mastrini, si disputerà al campo sportivo Bruno Bianchini di Barbarasco oggi e poi lunedì con un torneo giovanile under 14. Parteciperanno le squadre di Don Bosco, Fossone, Colli di Luni e Lunigiana che si affronteranno oggi dalle 17 nelle semifinali e lunedì, stesso orario, nelle finali. "Non dimentichiamo l’amico generoso e il calciatore brillante– ha detto Mastrini – Beppe è rimasto sempre fedele a se stesso, ai suoi amori, alle sue passioni".