Memoria Massa ricorda il ‘Manzoni apuano’

Diffondere la cultura e la memoria della cultura è l’obiettivo principale. E in ricordo dello scrittore di origini massesi Gaetano Carlo Chelli, nato a Massa nel 1847 e morto a Roma nel 1904, l’amministrazione comunale ha organizzato una giornata alla quale invita la città a partecipare. Il giorno è il prossimo 22 febbraio, quando cade il 120esimo anniversario della sua morte. In sala giunta ieri mattina si è svolta la conferenza di presentazione dell’evento organizzato per l’occasione, alla presenza del sindaco, Francesco Persiani, di Paolo Giannotti, conoscitore ed estimatore dell’opera di Gaetano Carlo Chelli, del dirigente comunale Massimo Dalle Luche, anch’egli appassionato del romanziere apuano, Chiara Baria dell’associazione Antica Massa Cybea e Franco Frediani, storico impegnato con i promotori, ad approfondire il periodo della vita di Chelli trascorsa a Massa.

"E’ un personaggio che merita – è il commento del sindaco Francesco Persiani, che ha ben accolto l’iniziativa culturale –, si potrebbe definire il nostro “Manzoni” massese e quindi un autore di ampio respiro". E quella a lui dedicata sarà una giornata speciale, divisa in due fasi. La mattina nella sala consiliare di Palazzo civico, alla presenza degli studenti delle scuole cittadine, con la partecipazione della professoressa Laura Oliva e gli eredi del romanziere, i fratelli Carla e Pietro Gennuso. Nel pomeriggio, alle 17, sarà aperto al pubblico un incontro alle Stanze del Teatro Guglielmi con i professori Oliva e Massimo Onofri, docente di letteratura all’università di Sassari, saggista, interessato a mettere in rilievo la figura del Chelli in una panoramica ben definita. Sono previste poi letture dell’attore Andrea Battistini e si sta valutando con lui anche un adattamento teatrale.

Al centro dell’attenzione il romanzo di Chelli “L’eredità Ferramonti (Sommaruga editore) da cui Bolognini trasse il suo celebre film. Massimo Dalle Luche ha introdotto l’evento parlando dello scrittore nato a Massa, città dove ha vissuto la prima parte della sua vita. Poi si era trasferito a Roma dove av eva sviluppato la sua esperienza scrivendo in diverse riviste e avendo modo di conoscere grandi scrittori tra cui Serrao e D’Annunzio. Aveva diretto a Massa il settimanale “L’Apuano”, pubblicandovi, a puntate, alcuni suoi racconti scritti tra il 1871 e il 1874.

E la giornata in suo ricordo, come dice Giannotti, sarà ricca non solo di ricorrenze anagrafiche ma anche di contenuti sentimentali "in quanto siamo riusciti a rintracciare gli eredi, scoperti attraverso ricerche avviate già dal convegno del 2004". "Grazie a loro, Chelli ha un volto – ha detto Giannotti mostrando la fotografia –. Siamo nella ricorrenza dei 120 anni della sua morte e nei 140 anni dal romanzo che ebbe notevole successo all’epoca. Con questo evento, vogliamo fare sì, opera di ricorrenza ma soprattutto di divulgazione".

Angela Maria Fruzzetti