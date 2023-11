Meini (Lega) interroga la Regione: "Subisce l’arroganza dell’Anpi"

di Patrik Pucciarelli

Arbitro 18enne fugge minacciato dalla furia di un dirigente, la partita viene sospesa. E’ successo ieri nell’incontro tra giovanissimi under 14 quando, a seguito di una "direzione arbitrale discutibile - raccontano alcuni genitori presenti alla gara del sabato - dove i nostri bambini hanno rischiato più volte di farsi molto male", una giornata di sport si è trasformata in un brutto esempio certamente da censurare.

Tutto inizia nel primo tempo di San Vitale Candia-Ricortola: siamo sul campo di via Remola, la partita prende una brutta piega già dai primi minuti con "diversi falli non fischiati" proseguono i genitori ancora abbastanza scioccati da quanto sono stati costretti a vedere. Si scaldano gli animi, i primi 45 minuti sono passati, vince il Ricortola con 2 reti di vantaggio, ora tocca al secondo tempo. I giocatori tornano in campo ma la situazione non cambia, continuano i falli, dagli spalti i genitori gridano all’arbitro, poi la goccia che fa traboccare il vaso: un calciatore del Ricortola s’infortuna.

Così entra in campo un dirigente della squadra di via delle Pinete, inveisce contro al giudice di gara che non ci pensa due volte ed estrae il rosso. Il dirigente va su tutte le furie, inizia a strattonare l’arbitro e fa sul serio con le minacce. Il 18enne, spaventato dalla scena, lascia il campo e si rinchiude nello spogliatoio. Da fuori le minacce continuano, addirittura con cori contro il ragazzo, nella cornice di un episodio che vede un arbitro alle prime armi, con meno di un anno di esperienza e ancora poche gare sulle spalle, che verrà poi scortato fuori dal centro sportivo.

Per lui un graffio alla mano e tanta paura. Sarà ora il giudice sportivo, in base all’eventuale referto medico del giovane, a decidere se ci saranno delle squalifiche. Sulla base del referto del giovan arbitro la giustizia sportiva dovrà anche stabilire sull’esito della gara. Due le ipotesi: se per l’aggressione e la ferita l’arbitro non era più nell’effettiva possibilità di proseguire, il Ricortola rischia fortemente la sconfitta a tavolino 0-3 e una pesante squalifica per il dirigente responsabile del comportamento antisportivo. Più difficile invece che venga stabilita la ripetizione della gara. Di certo si tratta di una pagina nera per il calcio giovanile apuano.