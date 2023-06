Mediolanum scoppia di salute e apre un ufficio nel cuore di Avenza

Si rafforza la presenza di Banca Mediolanum in Toscana con l’inaugurazione del nuovo ufficio dei consulenti finanziari, il Family banker office, in via Campo D’Appio angolo via Galilei a Carrara. Ieri al taglio del nastro, a cui hanno preso parte le autorità civili e religiose, il presidente di Banca Mediolanum, Giovanni Pirovano, e i manager territoriali Piergiorgio Aprili e Simone Rolla. La nuova apertura si inserisce nella volontà da parte di Banca Mediolanum di investire ulteriormente nella regione attraverso una nuova presenza concreta che sia di riferimento per i risparmiatori. La Banca opera in provincia con 3 uffici e 22 consulenti finanziari, di cui 9 a Carrara.