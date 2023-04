Medici di famiglia con deroga La Regione alza il massimale ma solo nelle aree disagiate

Si va avanti a contratti provvisori per coprire gli ambulatori vuori cercando di ridurre i disservizi mentre la macchina dell’assistenza sanitaria pubblica fa acqua da tutte le parti. Aspettando che vengano definite le procedure per l’arrivo di nuovi medici di famiglia a tempo indeterminato, che comunque rischiano di non garantire tutti gli utenti ora senza medico, l’Asl ha firmato un contratto provvisorio per la dottoressa Martina Telleschi che prenderà servizio dall’11 aprile, nell’ambito territoriale Massa-Montignoso dove la situazione è critica. La dottoressa di famiglia “provvisoria” Aprirà l’ambulatorio in via Bassa Tambura a Massa.

Intanto la giunta regionale della Toscana ha approvato un pacchetto di misure, presentato ieri dal presidente Eugenio Giani e dall’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini, che si propone di intervenire sulle liste di attesa per le prestazioni chirurgiche e ambulatoriali, finanzia un

progetto di una centrale operativa regionale che dovrà gestire le richieste di assistenza, prestazioni o consigli sanitari non urgenti. Prevede anche un pre-accordo con la medicina generale per fronteggiare la carenza di medici di assistenza primaria nelle aree interne e disagiate come nelle prime periferie urbane e autorizza ad innalzare, su base volontaria, il massimale di assistiti a 1800.

La deroga riguarda i professionisti che operano in forme associative a cui sarà garantita un’indennità per l’infermiere di studio che li affiancherà. Le aziende sanitarie dovranno anche predisporre una revisione degli ambiti territoriali e delle aree disagiate e disagiatissime, previa interlocuzione con le organizzazioni sindacali. Le misure non dovrebbero avere dunque tempi brevissimi di attuazione né effetti immediati.