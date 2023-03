Medici di base: visite nel caos La Regione ha alzato il tetto 1800 pazienti per un dottore

di Cristina Lorenzi Medici di base: il territorio è nel caos. Mancano i dottori di famiglia e, come la si veda, la coperta è sempre troppo corta. Una boccata d’ossigeno attesa dall’intero mondo della politica e della sanità è la concessione da parte della Regione di alzare il tetto da 1500 a 1800 pazienti per medico. Una soluzione che potrà consentire, soprattutto agli anziani della Lunigiana, di evitare di percorrere anche 50 chilometri per avere una ricetta. "Un successo ottenuto con mesi di richieste e di azioni politiche" ha spiegato il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti che proprio sulla tensione sanitaria aveva invitato l’assessore regionale alla Salute Simone Bezzini per fargli conoscere da vicino la caotica situazione in cui versa ovviamente non solo il nostro territorio. "La mancanza dei medici è un tema da risolvere politicamente – ha spiegato Lorenzetti –: l’impegno era stato preso, ci sono state delle promesse e adesso sono state mantenute. Come sindaci l’unico strumento è la pressione politica per un problema vivo sulla pelle della gente. Arrivare a da 1500 a 1800 pazienti è una soluzione tampone che non risolve, ma attenua il problema". Chi conosce bene le criticità di pazienti senza medici di base è...