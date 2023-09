Medici a Mulazzo: I residenti costretti a esodi. Petrucci (FdI) interroga la Regione Lunigiana

L’emergenza medici di famiglia in Lunigiana torna ancora una volta sul tavolo della giunta toscana. Questa volta a sollevare il problema è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Diego Petrucci, con un’interrogazione che riguarda in particolare il comune di Mulazzo. "A seguito delle carenza di medici di famiglia da ottobre i cittadini del Comune di Mulazzo corrono il rischio di non aver alcuna assistenza medica. Al momento devono recarsi a Pontremoli, che dista 9 chilometri dal paese, per avere garantita l’assistenza di base". Nove chilometri non sarebbero tanti ma bisogna tener di conto delle strade e dell’età anziana della popolazione. "La popolazione della Lunigiana – prosegue Petrucci – ha un alto numero di anziani. Tutto ciò influisce sulla qualità della vita di Mulazzo, ma sottopone gli anziani e le famiglie a raggiungere il medico curante in un’altra città e con la presenza di un accompagnatore". Per questo il consigliere interroga il presidente della Regione Eugenio Giani per sapere se sia a conoscenza della situazione, se sia stata attivata l’azienda sanitaria.