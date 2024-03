Medaglia al Coro Lunigiana per gli aiuti al popolo ucraino

Quando scoppiò la guerra contro l’Ucraina, nel febbraio di 2 anni fa, avevano raccolto qualcosa come 25 quintali di derrate alimentari e prodotti per l’igiene personale che erano state inviate attraverso i canali aperti dal Sovrano Militare Ordine di Malta. Per questo impegno il Coro Lunigiana di Fivizzano-Licciana Nardi,è stato insignito di medaglia al merito dall’Ordine di Malta in un’apposita cerimonia tenutasi giovedì scorso nella chiesa di San Domenico a Pisa. Analogo riconoscimento attribuito a Monsignor Antonio Vigo, cappellano conventuale ad honorem, a don Tommaso Forni parroco della Valle del Taverone e a don Bernardo Marovelli, parroco di Fivizzano per il ruolo esercitato nell’organizzazione della raccolta e per la disponibilità dimostrata nelle varie fasi dell’operazione. Intanto, sempre per restare nel campo della solidarietà, il Coro Lunigiana, sta per dare inizio al progetto “Alidoro“, patrocinato anche da La Nazione e QN, per la raccolta di fondi da destinare alla Fondazione dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, che lo vedrà impegnato in concerti che si terranno in molti centri della Lunigiana Storica: Licciana, Filattiera, Pontremoli, Fivizzano, La Spezia, Monti di Licciana, Sarzana,Fosdinovo-Caniparola, Bigliolo di Aulla. A Fivizzano il concerto si terrà l’8 giugno e nell’occasione sarà presente Agnese Pini, direttrice de La Nazione e Qn che terrà una conferenza avente per tema “I bambini vittime di violenza di genere“.

Il primo concerto di questa serie si terrà la settimana prossima, sabato 16 alle 20.30 nella chiesa di San Giacomo Maggiore di Licciana, dove si esibiranno: il Coro Lunigiana diretto dal Maestro Primo Ceccarelli con il successivo intervento dei maestri Saverio Crocetti al pianoforte e Alfred Richter al violino, che proporranno “Le Quattro Stagioni“ di Vivaldi.

Roberto Oligeri