Maxi servizio di prevenzione della polizia. Controllati 167 veicoli e oltre 300 persone

Nel weekend appena trascorso si è svolto a Massa, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, un servizio cosiddetto ad “alto impatto”, predisposto dal prefetto Guido Aprea in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, e attuato con apposita ordinanza dal questore di Massa Carrara Santi Allegra. Nel caso specifico l’attività, coordinata dalla Polizia di Stato e finalizzata al contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa, degrado urbano, spaccio di stupefacenti e immigrazione clandestina, è stata svolta prevalentemente presso la stazione ferroviaria, per attuare un’efficace deterrenza contro la microcriminalità, e lungo le principali strade che attraversano la città, mediante mirati posti di controllo finalizzati al contrasto dell’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti alla guida. L’imponente dispositivo di forze dell’ordine ha visto la partecipazione del Reparto prevenzione crimine ’Toscana’, della polizia Stradale, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia municipale e ha portato all’identificazione di 316 soggetti, di cui 61 gravati da precedenti di polizia, al controllo di 167 veicoli, all’accertamento di 6 violazioni del Codice della strada: 3 per revisione scaduta, 2 per guida senza cintura di sicurezza, 1 per dispositivi di equipaggiamento non efficienti, oltre alla segnalazione alla competente autorità amministrativa di 3 persone per detenzione per uso personale di hashish e cocaina.