Maxi raduno di Porsche da Sarzana a Carrara: Costa Azzurra Tour 2023

Sono quaranta i partecipanti del raduno Porsche ‘Costa Azzurra Tour 2023’ organizzato dal carrarese Alessandro Menconi che si è svolto la scorsa settimana sul litorale francese. Venerdì 22 settembre sono state numerose le Porsche provenienti non solo dalla Toscana, ma anche da Emilia Romagna, Marche, Lombardia e Veneto, che si sono date appuntamento a Sarzana, tappa di partenza del tour verso la Costa Azzurra. L’iniziativa del carrarese Menconi, grande appassionato ed esperto del marchio automobilistico di Stoccarda, è realizzata per il gruppo ‘Amici Porsche’, e segue altri tour e manifestazioni in pista organizzati negli anni scorsi per i proprietari di queste iconiche auto.

Nel tour 2023 della Costa Azzurra, dopo la partenza da Sarzana, i 40 partecipanti hanno prima raggiunto il Principato di Monaco, con ognuno a disposizione un parcheggio riservato per l’intera giornata; a seguire le vetture hanno poi toccato altre città francesi: Cannes, Saint-Raphael e Valbonne, raggiungendo anche l’osservatorio astronomico della Cote d’Azur e le Prealpi francesi, a completare un itinerario che è durato per tre giorni nel traffico intenso della Francia.

"La realizzazione di questo tour per il gruppo ‘Amici Porsche’ è stata molto impegnativa – spiega Alessandro Menconi – dato che per gestire le strutture alberghiere, ristoranti e parcheggi nei minimi dettagli, sono serviti diversi mesi di lavoro. Un grazie doveroso va anche al nostro sponsor Antares Grafica di Carrara, che ha realizzato i gadget e gli adesivi dell’evento".

Il prossimo appuntamento in programma per i proprietari delle Porsche sarà il 7 e 8 ottobre con un evento in pista, nel circuito di Misano Adriatico al ‘Porsche Festival 2023’.